Киев оспорит отмену «Евровидения» на Украине

Киевские власти выразили категорическое несогласие с отменой «Евровидения» в 2023 году на Украине, передает ТАСС. Причиной отмены была названа сложившаяся ситуация в стране. Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что Украина будет требовать пересмотра решения об отмене проведения там музыкального конкурса.

Проведение «Евровидения 2023» в Украине — это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейском вещательном союзе. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров по проведению «Евровидения 2023» на Украине, — сказал Ткаченко.

Ранее сообщалось, что организаторы музыкального конкурса «Евровидение» заключили, что Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять конкурс в 2023 году. Европейский вещательный союз начал переговоры с Великобританией, которая заняла в состязании второе место и заявляла о готовности принять следующий фестиваль.