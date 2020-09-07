Киев: оппозиционерка Колесникова находится на территории Белоруссии

https://static.news.ru/photo/ff232b18-f1a7-11ea-8d51-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Maria Kalesnikava/facebook.com

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова находится на территории Белоруссии, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. Накануне пограничники Незалежной рассказали, что женщина в пункты пропуска для прохождения контроля не являлась, а представители КС Иван Кравцов и Антон Родненков собираются выехать на Украину и проходят необходимые процедуры.

Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, потому что эта смелая женщина приняла меры по предотвращению её перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за её жизнь и здоровье несёт персонально [президент Белоруссии] Александр Лукашенко, — написал Геращенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

7 сентября Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, писал NEWS.ru.