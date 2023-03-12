ВСУ ударят двумя мощными кулаками: новости СВО на утро 12 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Издание Asia Times сообщило, что попытка США помочь Киеву с наступлением на Крым обернется катастрофой для Европы. Обозреватель Стивен Брайен считает, что весенняя атака спланирована не в Киеве, а в Вашингтоне, а прямое участие ВВС США или НАТО может вылиться в полномасштабную войну России с Североатлантическим альянсом.

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны. По его словам, Киеву необходима дополнительная поставка боеприпасов и техники.

В то же время издание Foreign Affairs сообщило, что конфликт на Украине выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США. Обозреватели возложили ответственность на Брюссель, Вашингтон и НАТО за то, что они отправили Киеву большое количество оружия, в связи с чем оголились их собственные склады, а ВПК Европы не подходит для перевооружения.

Фото: US Army

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук поддержал эту точку зрения. По его словам, Европа полностью разоружила себя, поставляя оружие Украине, из-за чего оказалась под угрозой нападения. Он отметил, что опасность исходит не только от других стран, но и изнутри — со стороны мигрантов.

Тем временем полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что весенне-летняя кампания в зоне СВО станет важнейшей горячей фазой взаимоотношений России и НАТО. По его словам, этот период будет иметь если не решающее, то определяющее значение для дальнейшего проведения спецоперации и ее сроков. Алехин отметил, что ВСУ готовят два «мощных кулака», чтобы ударить на востоке: танковые и артиллерийские подразделения, обучающиеся на Западе.

При этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины переходят в глухую оборону на Краснолиманском направлении, чтобы сосредоточиться на охране ранее взятых территорий, а также на дооборудовании позиций на них. На Купянском направлении, по словам Марочко, командование ВСУ проводит ротацию: обескровленные подразделения выводят, а им на смену прибывают новые.

Фото: МО Украины Военнослужащие ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина срывает процесс создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, безопасность станции гарантируется двумя составляющими: наличие должной охраны и отсутствие обстрелов. Рогов считает, что Киев требует демилитаризации территории, при этом занимаясь подменой понятий.

Источники РИА Новости сообщили, что Киев отдал приказ усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Целью такого решения является обострение угрозы ядерной катастрофы и дальнейший ввод на станцию «своих» людей для обеспечения электроэнергией подконтрольной Украине части Херсонской области.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что движимое имущество Киево-Печерской лавры ждет «особая ревизия». По его словам, существует перечень всего имущества и «любые шаги», которые представители УПЦ попытаются совершить в отношении экспонатов, «будут иметь уголовную ответственность».

Незадолго до этого заявления патриарх Кирилл обратился к Франциску и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой защитить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киевской лавры. Папа римский до этого заявил, что готов поехать в Киев только при условии того, что его примут в Москве. Он подчеркнул, что не видит в этом ничего невозможного. По словам Франциска, все зависит от президента России Владимира Путина.