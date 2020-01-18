https://static.news.ru/photo/f6212338-39f3-11ea-9502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газовое соглашение между Украиной и Россией не только пресекло возможность роста тарифов на Украине, но и даже снизило их, считает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Наличие же нового контракта позволило... даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей, — написал топ-менеджер на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Однако он добавил, что магистраль «Турецкий поток» лишила Киев 15 млрд кубометров транзитного газа в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Армения ведёт переговоры с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения» по вопросу поставок российского газа. В частности, Ереван настаивает на фиксированных ценах на ближайшие 10 лет.