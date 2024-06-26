Киев объявил в международный розыск арестованного в России генерала Украина объявила в международный розыск арестованного в России генерала Попова

Фото: МО РФ

Иван Попов

Киев объявил в международный розыск бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, арестованного в России по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщил адвокат Сергей Буйновский. По его словам, которые приводит ТАСС, украинское следствие обвиняет его в «ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

Кроме того, в рамках этого дела следователи объявили моего подзащитного в международный розыск, — приводит агентство слова адвоката.

Попова арестовали в России 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признает.

В начале июня стало известно, что офицер дал изобличающие показания на других участников преступления. После этого следователь заявил, что изменил свое отношение к уголовному делу о генерале и попросил смягчить ему наказание.

Комментируя обвинения в адрес Попова, военный корреспондент Александр Сладков заявил, что генерал-майор является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческого движения». Журналист также отметил, что ему бы хотелось видеть генерала в строю.