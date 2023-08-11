Киев объявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией

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Андрей Ермак

Киев и Лондон приступили к переговорам по предоставлению Украине гарантий безопасности, сообщил в эфире телеканала «Рада» глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он выразил надежду, что первые двусторонние договоры по данному вопросу будут заключены уже до конца текущего года.

Сегодня после наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. <...> Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность, — сказал Ермак.

Декларация о долгосрочных гарантиях безопасности Украины была принята Группой семи (G7) на полях саммита НАТО в Вильнюсе. По словам Ермака, к ней присоединились уже 13 государств, в числе которых Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Чиновник отметил, что декларация очерчивает определенные рамки, формируя «тот минимум гарантий, которые дают возможность построить обороноспособность» страны. Кроме того, документ затрагивает санкционную политику, финансовую поддержку и включает обмен разведданными. По словам Ермака, Киев ставит свей целью до конца года подписать «как можно больше соглашений», поскольку договоренности о начале аналогичных переговоров имеются «практически с всеми странами».

Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США и Украина «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева. По его словам, сроки новых контактов между сторонами по этой теме согласованы, однако точной даты пока нет. Представитель Госдепа также отметил, что США является не единственной страной, которая ведет переговоры с Украиной. Миллер заявил, что собственные двусторонние переговоры с Киевом также проводят страны «Большой семерки».