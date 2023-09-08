Киев объяснил причины написания «Российской Федерации» с заглавных букв Лисовой назвал причину написания РФ с заглавных букв требованием Минюста Украины

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство образования приняло решение писать слова «Российская Федерация» в документах с заглавных букв из-за требования «нормопроектирования», пояснил на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава ведомства Оксен Лисовой. При этом он сослался на Минюст.

Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей, — написал Лисовой.

Он добавил, что обучающимся за границей детям власти Украины позволяют изучение только «украиноведческого компонента» в дистанционных классах. По словам чиновника, такое написание является ошибочным.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о том, что министр образования страны подписал приказ, закрепляющий необходимость писать на Украине слова «Российская Федерация» с заглавных букв, что противоречит сложившейся в последнее время в стране практике. В опубликованном 31 августа документе указывалось, что изменения вносятся в официальные документы, координирующиеся приказом украинского Минобразования «Об обеспечении обучения учеников, которые выехали из Украины».

Ранее Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в школах Украины противоречит законодательству. Так он отреагировал на сообщение, что в стране до сих пор существуют школы, которые используют русский язык в обучении. По мнению министра, в этих случаях нельзя проявлять лояльность. Он призвал граждан подавать жалобы и ставить в известность языкового омбудсмена.