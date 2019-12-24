https://static.news.ru/photo/94d94f34-267e-11ea-8931-fa163e074e61_660.jpg Су-24 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские бомбардировщики СУ-24М под прикрытием истребители Су-27 совершили авиационный удар крылатыми ракетами по эсминцам США в Чёрном море.

Имитация прошла 23 декабря. Целью РФ был ракетный эсминец «Росс», направляющийся в Одессу. Российские воздушные судно совершили манёвр, похожий на авиационный безоружный удар, после чего вернулись на базу.

Демонстрации силы стала уже обычным методом влияния России на западные страны, — говорится в сообщении ведомства.

Как писал NEWS.ru, заместитель начальника украинского Генштаба ВС Алексей Таран обвинил Россию в подготовке к масштабной военной агрессии против Украины.