Киев обвинил Красовского в призывах к геноциду украинцев

Фото: Социальные сети Антона Красовского

Антон Красовский

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Журналисту инкриминируются публичные призывы к геноциду украинского народа. СБУ в свою очередь сообщила, что по данному делу завершено досудебное расследование, в ходе которого собраны «исчерпывающие доказательства для привлечения его к уголовной ответственности».

Ему инкриминируются публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, — говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование проводилось в рамках ч. 2 ст. 442 УК Украины (Геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов). Данная статья предусматривает наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее СБУ предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову и ряду его помощников в якобы военных преступлениях. В ведомстве заявили о наличии «безоговорочных доказательств» в якобы преступлениях чеченского лидера. Кадыров в свою очередь посмеялся над обвинениями и выразил готовность приехать, куда потребуется. Он твердо подчеркнул, что продолжит участвовать в спецоперации на Украине.