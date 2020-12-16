Киев обвинил Иран в затягивании переговоров об авиакатастрофе под Тегераном

https://static.news.ru/photo/30e1b014-405b-11eb-80a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исламская Республика Иран специально тянет с переговорами о компенсациях за сбитый в январе 2020 года под Тегераном лайнер «Международных авиалиний Украины» (МАУ), заявил замглавы МИД Незалежной Евгений Енин. По его словам, в ИРИ хотят снизить общественный интерес к катастрофе и степень своей вины за инцидент.

Представитель ведомства отметил, что в Киеве готовы продолжить диалог, но предупредил, что «терпению есть предел», однако добавил, что его слова не являются угрозой в адрес ИРИ, передаёт «Радио Свобода». Сотрудник МИД также рассказал, что на Украине хотели бы сформировать совместную группу следователей, которым обеспечили бы доступ к материалам расследования иранских коллег в режиме онлайн.

Я никоим образом не хотел бы угрожать тем, что Украина в ближайшее время обратится в международный суд или будет принимать другие механизмы защиты нарушенных прав. Однако такая опция есть, и иранская сторона должна это помнить, — отметил Енин.

Трагедия произошла 8 января 2020 года вскоре после вылета самолёта из аэропорта столицы ИРИ в результате попадания в него двух ракет класса «земля — воздух». Погибли 176 человек, среди них, кроме иранцев, были граждане Украины, Великобритании, Канады и ряда других стран. Летом глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане сообщил, что речевые самописцы, установленные на украинском Boeing 737-800, работали ещё 19 секунд после попадания первой ракеты в воздушное судно. Вторая ракета настигла судно спустя 25 секунд, Военные ИРИ заявили, что лайнер был сбит случайно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что виновные в крушении украинского авиалайнера Boeing под Тегераном получат заслуженное наказание в суде до годовщины авиакатастрофы, заявили военные Исламской Республики Иран. По словам официального представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили, оперативники задержали шестерых граждан в ходе расследования.