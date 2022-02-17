Киев не увидел угрозы полномасштабной операции против Украины

В настоящее время власти Украины не видят угрозы полномасштабной операции против государства. Тем не менее, фиксируются провокации со стороны России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим. Мы на сегодняшний день видим провокации со стороны РФ. Цель заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся, — заявил Данилов.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.