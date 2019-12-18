Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в Минске не смогла согласовать обмен заключёнными между Киевом и Донбассом, сообщила представитель непризнанной Луганской народной республики Ольга Кобцева.
По её словам, причиной стал тот факт, что украинская сторона не завершила необходимые процедуры: не была проведена процессуальная «очистка» людей,
Как ранее писал NEWS.ru, власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о предстоящем в 2020 году повышении пенсии. Индексация будет произведена уже с 1 января. Там проинформировали, что это стало возможным благодаря росту экономики и бюджетных поступлений.
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