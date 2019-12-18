https://static.news.ru/photo/6c06ce72-21c6-11ea-b57d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в Минске не смогла согласовать обмен заключёнными между Киевом и Донбассом, сообщила представитель непризнанной Луганской народной республики Ольга Кобцева.

По её словам, причиной стал тот факт, что украинская сторона не завершила необходимые процедуры: не была проведена процессуальная «очистка» людей, передаёт «Коммерсант». Она отметила, что ЛНР провела все нужные действия.

Как ранее писал NEWS.ru, власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о предстоящем в 2020 году повышении пенсии. Индексация будет произведена уже с 1 января. Там проинформировали, что это стало возможным благодаря росту экономики и бюджетных поступлений.