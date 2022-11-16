Александр Чеков

Киев не согласен с выводами о происхождении упавшей в Польше ракеты СНБО Украины: Киев не согласен с выводами западных стран об украинском происхождении ракеты

16 ноября 2022 в 17:34

Фото: EPA/Wojtek Jargilo POLAND OUT/ТАСС

Ситуация в польском селе Пшеводув после инцидента с ракетой