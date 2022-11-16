Украина не согласна с выводами западных стран об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает ТАСС. Он добавил, что Киев просит допустить его представителей к месту происшествия.
Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента, — сказал он.
Он добавил, что Киев готов передать партнерам «доказательства российского следа».
Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.
16 ноября представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Польши извиниться за обвинения в пуске ракет по территории страны. В своем Telegram-канале она отметила, что Дуда не смог доказать причастность российских войск к обстрелу территорий, в то время как ряд ведомств уже успели обвинить РФ в произошедшем.