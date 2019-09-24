Украина не собирается забирать свои корабли, оставленные в Крыму после воссоединения региона с РФ весной 2014 года, рассказал глава Минобороны Незалежной Андрей Загороднюк.
По поводу трёх кораблей, задержанных российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, министр уточнил, что ведутся переговоры об их возвращении, передаёт
25 ноября 2018 года три украинских корабля и 24 моряка были задержаны после нарушения российской границы. Военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене 7 сентября 2019 года.
Экс-президент Пётр Порошенко 13 сентября рассказал о том, что в ГБР ему задавали вопросы по делу Керченского пролива и спрашивали о нарушивших границу РФ моряках, писал News.ru.