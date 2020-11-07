Киев не считает 9 декабря датой окончания урегулирования в Донбассе

https://static.news.ru/photo/98986e16-21c8-11eb-8430-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Украинская власть не считает 9 декабря 2020 года концом срока исполнения договорённостей, достигнутых ради урегулирования конфликта в Донбассе, о котором заявлял президент страны Владимир Зеленский, считает вице-премьер Украины Алексей Резников.

Дедлайн был написан в 2014 году, когда стороны договорились, что в 2014–2015 годах будет завершена эта война. 31 декабря [2015 года] наступил дедлайн Минских соглашений. Всё. Сегодня у нас с вами ноябрь 2020 года. Мы живём в том мире, в котором мы живём. Поэтому зачем сейчас придумывать себе 9 декабря, 10 декабря? — заявил чиновник в эфире «Радио Свобода».

По словам политика, Зеленский, говоря про 9 декабря в контексте урегулирования в Донбассе, не имел в виду окончание действия договорённостей. Глава государства назвал взаимодействие с президентом РФ Владимиром Путиным необходимым условием прекращения войны на востоке Украины. По словам украинского лидера, освобождение за время его руководства страной 140 удерживаемых лиц является прямым следствием личных контактов с российским президентом.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина разработала план действий относительно Донбасса. Документ обсудят во время следующих переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в регионе 10 ноября. План в том числе содержит предложения, касающиеся условий проведения выборов в Донбассе, а также создания там свободной экономической зоны.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана.