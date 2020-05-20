Киев не откроет границы с РФ и Белоруссией из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/de799330-9a9e-11ea-922d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское правительство возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе с Молдавией и странами Евросоюза. Их временно закрыли из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Соответствующее решение кабмин принял 20 мая 2020 года.

Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Белоруссией, — приводит слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Киев 7 апреля 2020 года приостановил работу всех пешеходных переходов на границах Украины, но не закрыл 19 из 230 международных пунктов пропуска транспорта. Позже прекратили деятельность ещё 10 ПП на границе с Молдавией, Польшей и Румынией. По последним данным, на Украине с начала пандемии выявлено 18 768 случаев COVID-19 при 548 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальная газета Верховной рады «Голос Украины» 19 мая опубликовала текст закона о проведении массового тестирования граждан на коронавирус. Таким образом, закон официально вступил в силу.

Регулярная сдача тестов станет обязанностью для медработников, работающих с коронавирусными больными, а также для части полицейских и нацгвардейцев.