Киев не нашел доказательств применения ВС России иранских БПЛА

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские следователи пока не нашли доказательств того, что российские войска применяют в ходе спецоперации иранские беспилотники-камикадзе, заявил изданию «Суспильне» сотрудник офиса генпрокурора Украины Иван Чижевский. По его словам, на то, чтобы подтвердить иранское происхождение дронов необходимо больше времени.

Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым, — пояснил он.

Чижевский пояснил, что для точных выводов о месте производства дронов необходимо провести широкомасштабную экспертизу с участием специалистов различного профиля. Он также добавил, что работа следователей осложняется из-за повреждений маркировки на деталях аппаратов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о поставках иранских беспилотников в РФ. Он отметил, что западники в очередной раз затеяли шумиху в стиле highly likely, но факты привести не могут и не пытаются.