Киев не исключает утраты основных путей снабжения ВСУ в Авдеевке ВСУ готовят запасные пути на случай утраты основной линии снабжения Авдеевки

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины готовит запасные пути на случай утраты основной линии снабжения Авдеевки, заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада». Он отметил, что ситуация здесь для украинских сил является «напряженной» и «динамичной».

На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения, — сказал он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал обстановку на Авдеевском и Купянском направлениях крайне сложной и напряженной. По его словам, украинские солдаты держат оборону в «чрезвычайно сложных условиях». Он сообщил, что совершил рабочую поездку в эти регионы вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По ее итогам принято несколько важных решений, направленных на усиление боевых способностей армии.

Перед этим военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ВСУ перерезали в Авдеевке главную дорогу. По его словам, речь о транспортной артерии, соединяющей город с Авдеевским коксохимическим заводом и ведущей на запад. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.