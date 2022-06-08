Киев назвал условие для вывоза зерна Секретарь СНБО Данилов: зерно с Украины никуда не поедет, пока страна не будет в безопасности

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Балкер - специализированное судно для перевозки грузов насыпью

Вывоз украинского зерна по морю станет возможными только тогда, когда будет обеспечена безопасность страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет ПРАЙМ. Он подчеркнул, что для Киева вопрос безопасности остается ключевым.

Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет, — сказал Данилов.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев согласится возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны при условии передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран. Он также отметил, что конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет.

В свою очередь министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в теме вывоза украинского зерна есть прогресс, но остаются технические нюансы, требующие обсуждений. Он отметил, что основной проблемой, замедляющей диалог, является доверие — каждая из сторон хочет иметь гарантии по ряду вопросов.