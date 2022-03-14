Киев назвал сроки возможного мирного соглашения с Россией

Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая текущего года. Об этом заявил помощник президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина. При наилучшем развитии ситуации это может произойти уже в течение одной-двух недель.

Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... <...> или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, — предположил Арестович.

Четвёртый раунд переговоров между Россией и Украиной прошёл в понедельник, 14 марта. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что была взята техническая пауза, переговоры продолжатся во вторник.

Текущий раунд переговоров России и Украины проходит в видеоформате. Ранее Подоляк перечислил основные темы обсуждения: по его словам, это вопросы мира, прекращения огня, немедленного отвода всех войск и гарантий безопасности.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал.