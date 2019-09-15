https://static.news.ru/photo/220e5a96-d7d0-11e9-85d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской планируется открыть до 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно графику, к 11 октября 2019 планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября — открыть основной мост, — цитирует сообщение РИА Новости .

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 15 сентября обследовали часть территории прилегающей лесопосадки. Там было обнаружено 32 опасных предмета.

Всего разминировано 1,25 га грунтовой дороги в лес, более 1 га технологической дороги, 1,37 га с правой стороны и 1,35 га — с левой, а также более 2 га участка местности возле путепровода радиусом 125 м.

Как писал News.ru, в начале сентября специалисты непризнанной ЛНР демонтировали фортификационное сооружение Народной милиции у моста в Станице Луганской на линии соприкосновения в Донбассе.

В правительстве Украины считают, что ЛНР саботирует достигнутую ранее договорённость о ремонте моста.