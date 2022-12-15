Киев назвал «смешными» призывы к переговорам с Москвой

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал «смешными» призывы к переговорам с Россией. По его словам, которые приводит журнал Economist, мнение отдельных западных политиков о том, что первым шагом к миру на Украине станут переговоры с Россией, ошибочно.

Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой, — заявил Ермак.

Он добавил, что призывать к переговорам Москвы и Киева до того, как Россия «признает само право Украины» на существование как «суверенного государства» — «смешно».

Глава офиса украинского президента отметил, что должен быть выполнен ряд условий, прежде чем стороны сядут за стол переговоров. В частности, это обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года. По его словам, в Белом доме также не надеются на завершение конфликта в течение ближайших зимних месяцев.