Правительство Украины уволило главу Государственного космического агентства

https://static.news.ru/photo/c541a332-28a9-11eb-a508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos /Global Look Press

Кабинет министров Украины уволил Владимира Усова с поста руководителя Государственного космического агентства (ГКАУ). Соответствующий документ опубликовала пресс-служба правительства.

Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона «О государственной службе», — говорится в тексте постановления, размещённом на сайте кабмина.

О причине подобного решения пока не сообщают. Пункт, согласно которому его уволили, подразумевает, что субъект назначения имеет право освободить госслужащего от должности по собственной инициативе, по представлению премьера страны или профильного министра в течение четырёх месяцев с момента его назначения. Усов возглавлял ГКАУ с января 2020 года. Другим распоряжением кабмин назначил исполняющим обязанности главы агентства заместителя председателя ГКАУ Михаила Льва.

Кроме того, главой Верховной рады Украины впервые станет женщина. Так, в новую должность вступит парламентарий Елена Кондратюк, следует из распоряжения политика Дмитрия Разумкова. Такое решение принято в связи с тем, что в настоящее время нынешний председатель Верховной рады Разумков находится в состоянии временной нетрудоспособности. Некоторое время назад появилась информация о том, что он заболел коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев должен закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко в обращении к президенту страны Владимиру Зеленскому. Он уточнил, что Киев может либо купить готовую технологию, либо приобрести у Москвы оборудование для самостоятельного производства.