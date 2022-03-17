Киев намерен создать структуру по обмену данными с РФ о пленных и погибших

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Киев намерен создать структуру обмена информацией с РФ о пленных и погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Её слова приводит ТАСС.

В дальнейшем мы создадим что-то вроде обменного фонда и через структуры МККК, который будет выступать нейтральным посредником, будем предоставлять информацию противоположной стороне, — рассказала она в ходе брифинга.

По словам министра, сбором информации будет заниматься государственное информационное бюро при министерстве по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий, решение о создании которого приняли 17 марта.

Ключевой целью национального информационного бюро является сбор всеми возможными способами, обобщение данных про украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, — пояснила Верещук.

Аналогичные списки Киев планирует составлять и в отношении российских поенных. Работа такого фонда позволит активизировать процесс обмена пленными и телами погибших, считает вице-премьер.

Для первичного сбора информации и налаживания контакта с пострадавшими будет запущена горячая линия. Она должна была заработать на Украине вечером 17 марта.

Верещук также рассказала, что в минувший четверг сработалит восемь из девяти запланированных коридоров. Власти Украины смогли эвакуировать 3 810 человек.

Ранее представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о переходе под контроль республики примерно 80% территории Луганской области. По его словам, благодаря продвижению сил ЛНР стала возможна эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска и Северодонецка.