https://static.news.ru/photo/38caf5fc-1fe5-11ea-b57d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина может восстановить пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольными официальному Киеву территориями Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, сейчас прорабатываются различные варианты, как можно это сделать.

Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение, — рассказал Пристайко в интервью УНИАН.

В случае восстановления сообщения поезда будут проходить через железнодорожный контрольно-пропускной пункт.

Железнодорожное сообщение было прервано в 2014 году после начала боевых действий на востоке страны.

Как ранее писал NEWS.ru, Пристайко также сообщил, что Украина намерена согласовать три или четыре участка разведения сил на востоке Украины. Сделать это предполагается в ходе ближайшего заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.