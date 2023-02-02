Киев начал тотальную мобилизацию в подконтрольном районе Херсонской области

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Киев начал проводить тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на главу российской Снигиревской районной администрации Юрия Барбашова. По его словам, людей хватают прямо на улицах.

Она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей. Люди боятся выходить элементарно на улицу, чтобы не быть схваченными и насильно помещенными в украинские подразделения, которые сразу же посылаются в самые горячие точки фронта, — заявил Барбашов.

По его словам, власти Украины черпают мобилизационный ресурс, «то есть просто люди рассматриваются как пушечное мясо».

В конце января экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ находятся в критической ситуации на фронте и для выживания страны требуется максимальная мобилизация. По его словам, Украины «может не стать», поэтому никто не должен уклоняться от мобилизации. Луценко добавил, что февраль станет решающим для страны в целом.

Ранее председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Министерство обороны России готово поддержать поправки к закону о мобилизации, согласно которым отцам детей-инвалидов и единственным сыновьям одиноких родителей-пенсионеров будет предоставлена отсрочка от призыва. По ее словам, Картаполов передал, что текст поправок получил положительное заключение Минобороны.