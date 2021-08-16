Киев начал сомневаться в надёжности США после гибели людей в Кабуле

Забыть о Будапештском меморандуме и гарантиях США после гибели людей в аэропорту Кабула призвал сограждан депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее СМИ сообщили о гибели людей, которые выпали из американского транспортного самолёта в аэропорту Кабула при попытке бежать из страны. Предположительно, погибшие пытались улететь, зацепившись за шасси.

Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как «основных союзников США вне НАТО» выбрасывают из самолётов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум. Ибо уже даже не смешно, — написал депутат.

В последние недели движение «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) провело наступление на крупные города в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США, Францией и Великобританией. В рамках документа Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал собственный ядерный запас. В свою очередь, Россия, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность.