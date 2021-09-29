Киев на переговорах по Донбассу побил все рекорды по циничности

Все рекорды по циничности и абсурдности побили представители Украины на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду, 29 сентября. Об этом заявила глава МИД непризнанной ДНР Наталья Никанорова. Она также отметила, что координатор от ОБСЕ «молчаливо потворствовал» происходящему. Слова представителя ДНР приводит РИА Новости.

На сегодняшнем заседании представители Украины вместо того чтобы вести здравую, дипломатичную и плодотворную дискуссию, запускали бумажные самолётики, постоянно смеялись, хотя ничего смешного озвучено не было, и в целом побили все рекорды по циничности и абсурдности, — рассказала Никанорова.

Она добавила, что без ответа был оставлен призыв согласовать дополнение к мерам по обеспечению перемирия и требование о предоставлении гарантий безопасности для восстановления электроснабжения села на юге ДНР.

Таким откровенно издевательским поведением украинские власти чётко транслируют истинное отношение не только к нам как к представителям Донбасса на минском треке, но и ко всем жителям республик, — заявила глава МИД ДНР.

Ранее постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил представляющего Украину вице-премьера правительства Алексея Резникова в том, что тот отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об отмене запрета на ответный огонь без согласования с командованием.