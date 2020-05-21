Киев: командир батальона «Луганск-1» погиб на «российско-украинской войне»

https://static.news.ru/photo/2ab5449a-9b4b-11ea-87a0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Губанов Фото: МВС України/facebook.com

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины. Ещё три бойца ранены, сообщили представители МВД страны. Им оказывается необходимая помощь. По данным ведомства, инцидент произошёл 20 мая 2020 года.

Российско-украинская война продолжается. <...> Кремлёвские боевики каждый день поливают позиции украинских бойцов огнём. А вчера на севере погиб <...> Сергей Губанов, — передаёт МВД на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Президентство Владимира Зеленского не улучшило ситуацию на Украине и в самопровозглашённых народных республиках в Донбассе, считает глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в Киеве идёт борьба за власть, влияние и «лакомые куски» экономики страны, писал NEWS.ru.