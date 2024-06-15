Киев ищет способ передать Москве наработки по итогам саммита в Швейцарии Ермак: Киев планирует передать Москве наработки мирного саммита в Швейцарии

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ермак

Киев ищет возможность передать Москве наработки по итогам мирного саммита в Швейцарии, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, которые передает украинский 24 канал, это может произойти на второй мирной конференции, сроки и место проведения которой еще не определены.

Ермак отметил, что участники швейцарского саммита в эти выходные обсудят принципы будущего совместного плана по разрешению украинского кризиса. По его словам, в основу документа ляжет формула, предложенная Зеленским. При этом он подчеркнул, что Киев готов выслушать мнения всех «ответственных и цивилизованных стран».

Потом, когда этот совместный план будет готов, мы ищем возможности представить этот план представителю России. Мы думаем, это может произойти на втором саммите, — добавил Ермак.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что часть депутатов Верховной рады уже начали обсуждать мирное предложение президента России Владимира Путина, озвученное им в ходе встречи с руководством МИД РФ. Он отметил, что украинский парламент после истечения президентского срока Владимира Зеленского остается единственным легитимным субъектом власти в Киеве.