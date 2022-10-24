Киев хочет ввести санкции против умершей семь лет назад Елены Образцовой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Образцова

Международная экспертная группа во главе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и бывшим американским послом в России Майком Макфолом предложила ввести новые санкции против известных россиян. В списке, опубликованном на сайте президента Украины, оказалась и умершая в 2015 году оперная певица Елена Образцова.

Всего в списке 166 российских звезд. Образцова попала под индивидуальные санкции против лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины. Киев требует от Запада ввести санкции против всех указанных в списке лиц.

Также среди «опасных» знаменитостей оказались Клава Кока, Тимати, Николай Басков, Юлия Чичерина, Валерий Кипелов, Игорь Бутман и другие.

Елена Образцова — меццо-сопрано, педагог, актриса, народная артистка СССР родилась в 1939 году в Ленинграде. В обширном репертуаре певицы были произведения более 100 композиторов, начиная от оперных, камерных и заканчивая джазовыми стандартами. Особенно часто она исполняла произведения Георгия Свиридова, создавшего специально для нее новую редакцию своей поэмы на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь».

Артистки не стало 12 января 2015 года. Она умерла от остановки сердца в возрасте 75 лет.

Ранее президент Украины ввел санкции против украинских певиц, живущих в России, Ани Лорак и Таисии Повалий. Также под санкции попала телеведущая Регина Тодоренко.