Киев хочет судить за госизмену перешедшего в российский «Беркут» силовика

Генеральная прокуратура Украины подозревает в совершении государственной измены бывшего бойца украинского «Беркута», после госпереворота принявшего присягу в российском «Беркуте» в Крыму.

В сообщении ведомства говорится , что в совершении госизмены подозревается бывший заместитель командира подразделения милиции особого назначения «Беркут».

Экс-правоохранитель с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшимся насилием, совершённым 11 декабря 2013 года с целью противодействия мирным акциям протеста в Киеве, — сообщает ведомство.

Также в Генпрокуратуре отмечают, что с марта по сентябрь 2014 года фигурант, находясь в Крыму, «решил оказать помощь стране-агрессору и её представителям в проведении подрывной деятельности против Украины. Как утверждают в ведомстве, для этого мужчина принял присягу сотрудника подразделения «Беркут» МВД России в Крыму.

Ранее экс-сотрудник спецподразделения МВД Украины «Беркут» прокомментировал действия белорусских силовиков во время протестных акций. По его мнению, в их действиях нет превышения силы.