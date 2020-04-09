Киев хочет созвать очередной саммит «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/85197d44-7b0b-11ea-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина добивается согласия России, Германии и Франции на проведение саммита «нормандской четвёрки». Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По словам министра, дата и формат встречи пока не определены. Кулеба не исключил, что в условиях пандемии коронавируса саммит может быть проведён в режиме онлайн. Однако предметно этот вопрос пока не обсуждался.

Мы работаем над тем, что в принципе нужно согласие трёх стран — Российской Федерации прежде всего, а также Франции и Германии, — цитирует Кулебу ТАСС.

Некоторое время назад замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что проведение очередного саммита будет иметь смысл только при условии выполнения тех решений, что были приняты в декабре в Париже. Однако они пока остаются нереализованными.

Как писал NEWS.ru, прогресса в исполнении решений «нормандской четвёрки» не увидел и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, Киев продолжает тормозить процесс разведения сил и средств.