Киев готовится отправить в атаку Иностранный легион Гагин: ВСУ укрепили позиции под Горловкой десятками иностранцев

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины укрепили свои позиции под Горловкой в Донецкой Народной Республике силами иностранных наемников, заявил советник главы республики Ян Гагин. В украинские подразделения прибыло несколько десятков иностранцев, рассказал он ТАСС. По данным разведки, силы противника готовятся пойти в атаку.

Противник укрепил свою группировку на Горловском направлении бойцами Иностранного легиона. По данным нашей разведки, на этот участок фронта прибыло несколько десятков иностранцев, — сообщил Гагин.

Ранее Министерство обороны России сообщило о ликвидации на Южно-Донецком направлении нескольких иностранных наемников, участвовавших в боях в составе подразделений ВСУ. Столкновение произошло в районе Угледара. Российские мотострелки во время боя уничтожили три автомобиля-пикапа противника. Иностранцы находились в них вместе с украинскими военнослужащими. При этом российские военные, согласно заявлению Минобороны, из боя вышли без потерь.

До этого пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе признал, что поток наемников во «второй Иностранный легион» ВСУ заметно снизился. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже.