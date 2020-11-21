Киев готовит «план Б» на случай провала «карантина выходного дня»

https://static.news.ru/photo/e46d0302-2c08-11eb-a0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти разрабатывают план более жёстких ограничений, если «карантин выходного дня» не даст ожидаемого эффекта. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса, — написал он в Facebook.

Он отметил, что в ходе работы над планом уже состоялись встречи с руководителями городских администраций, с представителями духовенства и бизнеса. Кроме того, власти разослали опрос для мэров, предлагая им выделить наиболее оптимальные, на их взгляд, ограничения в связи с пандемией. Наряду с этим проводятся консультации с инфекционистами и эпидемиологами.

Шмыгаль подчеркнул, что жёсткий карантин пока вводиться в стране не будет.

21 ноября на Украине зафиксирован новый антирекорд — за сутки 14 580 случаев COVID-19, скончались 215 человек от вызванных недугом осложнений. За всё время пандемии на Украине зарегистрировали 612 665 пациентов, из которых 282 313 выздоровели и 10 813 скончались. Карантинные меры в стране действуют с 17 марта, режим ЧС продлён до 31 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине вступил в силу закон, устанавливающий штрафы за нарушения масочного режима в общественных местах и транспорте. Размер взысканий составляет от 170 до 255 гривен (от $6 до $9).