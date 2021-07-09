Киев готов обсуждать модернизацию Минских соглашений при посредничестве США

Киев готов обсуждать и модернизировать Минские соглашения при посредничестве США. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий страны Алексей Резников.

По словам Резникова, власти РФ «сами признались». что Минские соглашения «не являются честным договором».

Это документ, подписанный под дулом пистолета или автомата, или даже танковой пушки. Но мы готовы садиться за стол переговоров, обсуждать, с посредничеством, допустим, если они согласятся, американцев в том числе, и мы будем это приветствовать, — сказал вице-премьер.

Также украинский госчиновник отметил, что Крым политико-дипломатическим путём однажды вернётся под контроль Киева.

Крым точно не будет разменной монетой, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что Киев пытается подменить минские договорённости некими новыми шагами, в то время как имеющиеся соглашения долгосрочны и имеют силы международного правового документа, поскольку были одобрены СБ ООН.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, каких санкций против РФ ждут в Киеве.