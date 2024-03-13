Киев допустил участие РФ в саммите по «формуле мира» Зеленского Ермак допустил участие России в саммите по «формуле мира» Зеленского

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Первый саммит «Украинская формула мира»

Россию могут пригласить на второй саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак на конференции «Украина. Год 2024», добавив, что Киев планирует пригласить на мероприятие более 160 стран.

По словам Ермака, целью первого саммита должна стать фиксация. На ней лидеры зафиксируют то, о чем на Украине говорили на протяжении нескольких месяцев. Результатом встречи станет документ, который будет представлен на втором саммите.

При участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь, на втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей РФ, где им будет представлен этот план на тот случай, если тот, кто будет на тот момент представлять страну-агрессора, захочет прекратить войну и вернуться к справедливому миру, — сказал Ермак.

Ранее сообщалось, что Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Источники отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку»