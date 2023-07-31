Киев договорился с турецкой Baykar о строительстве центра по ремонту БПЛА Минобороны Украины договорилось с турецкой Baykar о строительстве центра по ремонту БПЛА

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

БПЛА Baykar

Министерство обороны Украины сообщило о подписании соглашения с турецкой компанией Baykar о строительстве на территории республики центра по ремонту и обслуживанию беспилотников. Как уточнили в пресс-службе ведомства, сервис запустят в ближайшее время, однако точные сроки не называются.

На Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве заключили сегодня Министерство обороны и турецкая компания Baykar Makina. Это сделано для развития рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что на Украине уже ведется строительство завода по производству беспилотников военного назначения Bayraktar. Меморандум о развитии совместного производства дронов был подписан 8 июля.

Глава турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что, по расчетам компании, производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году. При этом в Россию свою продукцию турецкая фирма поставлять отказалась. Байрактар утверждал, что эту позицию не изменят даже очень большие деньги, так как компания много лет тесно сотрудничает с Киевом.