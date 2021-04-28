Киев блокировал предложения о предотвращении нарушений перемирия в Донбассе

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Киев заблокировал предложения РФ о предотвращении нарушения перемирия в Донбассе. Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передаёт РИА Новости.

Сегодня на заседании контактной группы киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом, — заявил Грызлов.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года. Тогда часть районов Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому руководству страны, пришедшему к власти в результате переворота.

По данным ООН, в ходе конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако даже после соглашений о перемирии между сторонами возникают перестрелки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил журналистам, почему Россия не признаёт республики Донбасса. Политик провёл аналогии с признанием Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. По его словам, тогда произошла агрессия со стороны Грузии во главе с действовавшим президентом Михаилом Саакашвили, а также атаки на российских миротворцев. При этом в тот момент не было заключено договорённостей, аналогичных Минскому комплексу мер.