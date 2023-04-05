Киберсилы силы Великобритании раскрыли тайну руководителя Киберсилы Великобритании раскрыли личность своего руководителя

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Сформированные в 2020 году Национальные кибернетические силы Велиrобритании (National Cyber Force, NSF) 4 апреля опубликовали программный документ о принципах своей деятельности и тактике. Также впервые была раскрыта личность директора организации. Им оказался Джеймс Беббидж, который около 30 лет отработал в британской службе радиоэлектронной разведки (GCHQ, Government Communications Headquarters — центр правительственной связи).

Киберсилы проводят кибернетические операции на ежедневной основе, защищая Соединенное Королевство от угроз, содействуя интересам внешней политики страны и ее политики в сфере национальной безопасности, поддерживая военные операции и предотвращая совершение тяжких преступлений (в том числе это борьба с сексуальной эксплуатацией детей и насилием в их отношении), — говорится в документе.

Там также отмечается, что операции NFC направлены против угроз, исходящих как от государств, так и от негосударственных субъектов, включая угрозу терроризма.

Согласно заявлениям структуры, британские киберсилы действуют строго в рамках правового поля и этики. Руководство службы выразило надежду, что доктрина станет руководством в том числе для союзников Великобритании, которые также хзотели бы осуществлять кибеоперации в «ответственной манере».

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