Кэмерон высказался о нежелании Германии поставлять Киеву ракеты Taurus Глава МИД Британии назвал передачу Киеву ракет Taurus суверенным делом Германии

Фото: Juliane Sonnta/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Передача Киеву крылатых ракет Taurus является суверенным делом Германии, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе брифинга по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, Лондон считает важным добиться мира на Украине силой.

Что касается ракет дальнего действия, то это решать правительству Германии. Конечно, есть вопрос о том, что мы можем сделать с точки зрения ракет среднего и дальнего радиуса действия. Это суверенное решение для каждой страны, — заявил Кэмерон.

Глава Форин-офиса отверг опасения, что передача нового и более мощного вооружения Украине приведет к эскалации конфликта. По его мнению, Киеву нужно дать любое оружие, которое позволит ему вернуть утраченные земли. Однако при этом нельзя допускать прямого столкновения НАТО с Россией, подчеркнул Кэмерон.

Мы должны отдавать себе отчет, что мира можно добиться лишь силой. <...> Если только речь не идет о том, что солдат НАТО убивает русского солдата. Мы не приводим к эскалации, мы позволяем Украине защитить себя, — сказал он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Германия в случае поставки Украине ракет Taurus станет косвенным участником конфликта. По его словам, если раньше Берлин мог сослаться на незнание целей ударов, то после утечки разговора немецких военных с обсуждением планов уничтожения Крымского моста в случае передачи этих дальнобойных ракет Киеву все будут понимать, что они предназначены для атак по территории России.