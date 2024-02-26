Кэмерон задался целью убедить Путина в совершении им «ошибки» Кэмерон: Путину нужно доказать, что он ошибается по поводу победы на Украине

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Президенту России Владимиру Путину нужно доказать, что он ошибается по поводу Украины, написал в Twitter (Х) глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. По его мнению, российский лидер по-прежнему верит, что ему удастся одержать победу.

Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается, — написал Кэмерон.

Ранее Кэмерон заявлял, что западным политикам и журналистам пора отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине. По его мнению, время точно не на стороне России.

Также Кэмерон говорил что боевые действия на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и США, поэтому Западу следует сосредоточиться на этом конфликте. Он подчеркнул, что именно с таким посылом приехал в Соединенные Штаты. При этом Кэмерон опасается, что РФ после победы в СВО придет за добавкой.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что Россия в случае победы на Украине может напасть на одну из стран — членов Североатлантического альянса. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в свою очередь также заявил о высокой вероятности участия американских военных в противостоянии с Вооруженными силами РФ в случае успеха последних в рамках СВО.