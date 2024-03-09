Глава британского МИД признался, чего боятся в Европе Кэмерон: успех России на Украине приведет к неопределенности для Европы

Фото: Juliane Sonntag/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Справедливого мира в ситуации вокруг Украины можно добиться только силой, высказал мнение глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. По его мнению, успех России будет означать для Европы и мира неопределенность.

Если мы скажем, что хотим поддерживать одновременно и Украину, и мирный процесс, то не удастся ни то ни другое. <...> Если мы хотим прийти к справедливому миру, то это удастся добиться лишь силой, — считает Кэмерон.

Кэмерон ранее заявил, что президент России Владимир Путин по-прежнему верит, что ему удастся одержать победу в СВО, и призвал доказать, что российский лидер «ошибается по поводу Украины». До этого он говорил, что западным политикам и журналистам пора отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине. По его мнению, время точно не на стороне России.

Также Кэмерон говорил что боевые действия на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и США, поэтому Западу следует сосредоточиться на этом конфликте. Он подчеркнул, что именно с таким посылом приехал в Соединенные Штаты. При этом Кэмерон опасается, что РФ после победы в СВО придет за добавкой.

Ранее Кэмерон заявлял, что западным политикам и журналистам пора отказаться от пессимистичных высказываний насчет перспектив конфликта на Украине. По его мнению, время точно не на стороне России.