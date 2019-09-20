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Задержанный в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили сообщил дипломатам РФ, что является российским гражданином. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Германии Олег Ксенофонтов.

Подозреваемый попросил о встрече с представителями посольства РФ после задержания, передаёт «Интерфакс». По словам Ксенофонтова, дипломаты готовы ему помочь. Если понадобится наша помощь, то, в общем-то, мы готовы. Немцы абсолютно...