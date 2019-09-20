Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что президент РФ Владимир Путин объяснил ему необходимость введения закона, который запрещает гей-пропаганду среди несовершеннолетних.
Путин сказал, что убыль населения — проблема для России и что ему нужно, чтобы российские мужчины женились на женщинах и рожали много детей, — сказал политик.
По его словам, это был «самый прохладный разговор» с российским лидером, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что Кэмерон попал в объектив камер папарацци. Фоторепортёры засняли его в шортах на отдыхе в рыбацкой деревушке Рок в Корнуолле. Журналисты ехидно отметили, что экс-премьер сильно поправился и постарел с тех пор, как в 2016 году сдал ключи от дома № 10 по Даунинг-стрит.