Кембриджский университет перейдёт на онлайн-обучение до лета 2021 года

https://static.news.ru/photo/57a196a4-9a5e-11ea-88f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Один из старейших университетов Великобритании решил отказаться от проведения очных лекций в наступающем учебном году. До лета 2021 года занятия в Кембриджском университете будут проводить в онлайн-формате.

Университет в Кембридже стал первым британским высшим учебным заведением, объявившим о переходе на виртуальное обучение в 2020-2021 учебном году.

Университет постоянно адаптируется к изменяющимся советам, возникающим во время этой пандемии. Учитывая, что, вероятно, социальное дистанцирование будет по-прежнему требоваться, университет решил, что в течение следующего учебного года не будет лекций один на один, — заявил пресс-секретарь вуза агентству Press Association.

Как ожидается, лекции в их привычном формате будут возобновлены после лета 2021 года. Занятия в небольших учебных группах, вероятно, смогут проводить, если участникам удастся соблюдать меры социального дистанцирования.

Как писал NEWS.ru, британская королевская семья из-за пандемии коронавируса может потерять около £18 млн. В прошлом году Елизавета II и её родные заработали более £70 млн на продаже билетов и сувениров. Из-за нынешнего коронакризиса был остановлен набор персонала и планируется сокращение рабочих мест.