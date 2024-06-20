Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции рака. Принцесса притворяется?

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи Сети заподозрили жену принца Уильяма Кейт Миддлтон в симуляции рака. Правда ли, что принцесса притворяется, при чем тут Меган Маркл и принц Гарри?

Правда ли, что Миддлтон симулирует рак

Западные СМИ пишут, что новая теория о здоровье принцессы распространилась в соцсети X после недавнего появления Кейт Миддлтон на публике. Вместе с принцем Уильямом она посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Фотографии улыбающейся Кейт Миддлтон в шляпе и платье, без явных признаков выпадения волос из-за химиотерапии и выглядящей точно так же, как в декабре прошлого года, стали для некоторых людей свидетельством обмана.

Они обвинили 42-летнюю Кейт в попытке скрыть нечто иное за фасадом лечения от рака. Ряд аккаунтов стали утверждать, что принцесса врет о химиотерапии, потому что хочет скрыть пластическую операцию по подтяжке лица.

В доказательство пользователи выкладывают старые и новые фото Кейт Миддлтон, сравнивая количество морщин и качество кожи.

Утверждается, что большинство аккаунтов, которые накинулись с критикой на Кейт Миддлтон, принадлежат фанатам принца Гарри и Меган Маркл.

При этом королевский репортер Кэти Николл заявила, что появление страдающей онкологией Миддлтон на параде нанесло серьезный урон состоянию ее здоровья. По словам Николл, причиной этому стали и подготовка, и длительное нахождение на глазах у толпы, которые сильно вымотали монаршую особу.

«Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления. Подготовка к мероприятию отняла огромное количество времени, усилий и энергии. Она долгое время была на ногах. Был момент, когда она наблюдала за парадом… и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как пошла на лечение», — заметила Николл.

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон также изучил поведение страдающей от онкологического заболевания принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. По словам Стэнтон, Миддлтон не сумела скрыть волнение после возвращения к королевским обязательствам.

«Глядя на первую фотографию Кейт Миддлтон и принца Уильяма, направляющихся на церемонию вместе, Кейт использует маскирующую улыбку. Это ее игровое лицо», — объяснил эксперт.

Правда ли, что Меган Маркл хочет помириться с Кейт Миддлтон

Источник New York Post в окружении 39-летнего герцога и 42-летней герцогини Сассекской сообщил, что они направили послание жене принца Уильяма в Кенсингтонский дворец.

«И Гарри, и Меган с огромным интересом следили за выздоровлением Кейт, но, к сожалению, это происходило больше издалека, потому что их каналы связи с дворцом и принцессой Уэльской очень ограничены, если не сказать больше. У них было достаточно информации, чтобы узнать, как публика восторженно встретила Кейт, и оба вздохнули с облегчением. Они счастливы услышать, что Кейт идет на поправку и, возможно, скоро поправится настолько, чтобы вернуться к своим обязанностям», — сообщил инсайдер.

По словам инсайдера Closer, жена принца Гарри незадолго до парада Trooping the Colour сделала первый шаг и «протянула Кейт оливковую ветвь». В этом источник видит и момент личной выгоды.

«Меган отчаянно пытается выглядеть более крупной личностью и положить конец этой вражде, показав себя своего рода королевским миротворцем. Это может только улучшить ее имидж. И, несмотря на все их прошлые проблемы, она сочувствует Кейт — она может только представить, насколько тяжелой для нее должна быть эта ситуация. Меган ясно дала понять, что ей не хотелось бы ничего большего, кроме как выйти за рамки всей драмы и найти путь к примирению. Она готова отпустить гнев и обиду», — рассказал источник.

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