Кейт Миддлтон выложила первое фото после операции на животе

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась в соцсетях первой фотографией после известий о том, что ей сделали полостную операцию, пишет Mirror. На опубликованном кадре супруга принца Уильяма улыбается в окружении своих троих детей.

В сопроводительном сообщении Кейт поблагодарила общественность за «добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев». Также она пожелала подписчикам счастливого Дня матери.

Предполагается, что снимок был сделан в Виндзоре за несколько дней до опубликования, однако комментаторы усомнились, что фото актуальное. Некоторые отмечали, что семья на кадре слишком легко одета для текущей погоды в Англии. Кроме того, на заднем фоне полностью зеленая лужайка и покрытое листьями дерево.

Ранее Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после операции на брюшной полости. Фотографии супруги принца Уильяма опубликовал портал TMZ. Ее заметили в автомобиле недалеко от Виндзорского замка. На опубликованных снимках принцесса Уэльская в темных очках едет на пассажирском сиденье машины Audi, которой управляет ее мать.

В свою очередь представители сына короля Великобритании Карла III принца Уильяма отреагировали на вопросы журналистов по поводу долгого отсутствия на публике его супруги Кейт Миддлтон. Они сообщили, что принц Уэльский сосредоточен на своей работе, а не на чтении «теорий заговоров» в соцсетях по поводу «исчезновения» жены поле операции на брюшной полости 16 января. При этом принц Уильям не сказал о самочувствии супруги и ее местонахождении.