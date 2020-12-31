Кейт Миддлтон в 2020 году купила нарядов более чем на 90 тысяч фунтов

https://static.news.ru/photo/5337e964-4c16-11eb-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Кейт Миддлтон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в 2020 году купила одежды на значительную сумму. Она расходовала средства на предметы гардероба, даже несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса крайне редко выходила в свет.

Как пишет «Стархит», по подсчётам аналитиков, В общей сложности наряды Кейт стоили 93 тысячи фунтов, что примерно равняется 10 млн рублей. С учётом специфики прошлого годы, сумма оказалась лишь немногим ниже, чем за год до этого — и это при том, что ещё в марте 2020-го герцогиня вместе с мужем и детьми ушла на самоизоляцию. Большинство рабочих встреч она проводила в формате видеоконференций.

Отмечается, что самым дорогим оказался её костюм для визита в Дублине. Она появилась перед публикой в пальто, платье и серьгах, общая стоимость которых составила 22 тысячи фунтов, из которых 17 тысяч стоили серьги.

Примечательно, что в 2020 году Миддлтон неоднократно появлялась в старых нарядах, чем вызвала лишь восхищение поклонников. Вместе с тем она не стеснялась приобретать одежду и в магазинах масс-маркета.

Любопытно, что в период пандемии финансирование королевской семьи из государственной казны было приостановлено. Таким образом, все счета герцога и герцогини Кембриджских оплачивал принц Чарльз — и на деле именно ему пришлось раскошеливаться за наряды Кейт.

Ранее NEWS.ru писал, что принца Уильяма и Кейт Миддлтон пригласил посетить Украину президент страны Владимир Зеленский. Во время аудиенции у королевских особ принц Уильям отметил важность визита украинского лидера в Великобританию. Глава государства, в свою очередь, выразил благодарность за тёплый приём своей делегации.