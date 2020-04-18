Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать

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Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, и в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать.

Это довольно беспокойно, не собираюсь никого обманывать. Особенно с двухлетним ребёнком, — призналась Кэйт журналистам BBC, которые брали у них интервью по видеосвязи.

Принц Уильям подтвердил, что младший сын Луи часто бывает не доволен, что родители мало уделяют ему внимание и мешает видеозвонкам.

Как писал NEWS.ru, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон устроили сюрприз школьникам, позвонив им по видеосвязи. В Великобритании некоторые учебные заведения продолжают работу, несмотря на карантин. Учителя занимаются с детьми, родители которых находятся на передовой борьбы с коронавирусом, а также с несовершеннолетними в уязвимом положении. Герцогиня Кембриджская спросила у школьников, нашли ли они себе новых друзей, и получила утвердительный ответ. Кейт и Уильям поблагодарили педагогов за их усердный труд и преданность делу и попросили передать слова поддержки всему персоналу и волонтёрам.