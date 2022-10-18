Rzeczpospolita: каждый пятый житель Польши думает о переезде из страны

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Каждый пятый житель Польши рассматривает вариант переезда в другую страну Евросоюза — около 23% поляков заявили о готовности уехать из страны, чтобы перебраться в «более спокойное место», пишет EADaily со ссылкой на опрос издания Rzeczpospolita. В качестве причин такого поведения называется эскалация вооруженного конфликта на территории Украины, с которой Польша имеет общую границу, а также планы правительства страны разместить в республике ядерное оружие НАТО.

6,2% респондентов однозначно рассматривают возможность покинуть Польшу в связи с угрозой безопасности в восточной части Европы; 16,8% — «определённо да», 34,7% — «скорее нет», 27,1% — «определённо нет», — свидетельствуют данные опроса.

В издании также отметили, что война становится все ближе к границам Польши. Так, под обстрел попал Центр миротворчества и безопасности в украинском городе Яворове, который находится всего в 20 км от польско-украинской границы. Вероятность аварии на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС также вызывает страх у поляков.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста ранее заявил, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени. Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России.